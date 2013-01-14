ПЗЗ у 2012 році перевезла 146,7 млн пасажирів

19:20, 14 січня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у 2012 році перевезла 146,7 млн пасажирів, зокрема в далекому сполученні - близько 40,4 млн пасажирів, і приміському - 106,3 млн.

У повідомленні прес-служби ПЗЗ також повідомляється, що в 2012 році столичною магістраллю було перевезено 3,88 млн пасажирів пільгових категорій. Серед них близько 2,56 млн студентів, 779,3 тис. дітей, понад 32,4 тис дітей-сиріт, понад 459,88 тис. інвалідів.

Також наголошується, що напередодні і під час новорічних свят Південно-Західна залізниця відправила 1149 поїздів і перевезла понад 1,47 млн пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ПЗЗ) за 6 місяців 2012 року збільшило чистий прибуток у 2,1 рази, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 56,732 млн грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця здебільшого розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

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