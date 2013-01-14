«АероСвіт» представив розклад польотів

Авіакомпанія «АероСвіт» представила розклад польотів, який діятиме з 15 січня до початку літньої навігації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу 14 січня голова Державної авіаційної служби Анатолій Колесник.

За його словами, у цьому розкладі «АероСвіт» зберігає далекомагістральні рейси, зокрема до Бангкока, Нью-Йорка й Пекіна. Далекомагістральний рейс до Хошиміна виконуватиметься до 19 січня.

Крім того, «АероСвіт» виконає один рейс із Гоа на вивіз пасажирів. До того ж частоту рейсів на Нью-Йорк і до Пекіна буде скорочено на один рейс, до трьох на тиждень. Також А.Колесник повідомив, що на внутрішніх лініях «АероСвіт» виконуватиме рейси Київ – Івано-Франківськ і Київ – Дніпропетровськ. На середньомагістральних напрямках «АероСвіт» веде переговори з партнерами.

«На середньомагістральних напрямках із партнерами ведуться переговори. На цих напрямках достатньо місткостей як українських, так й іноземних авіаперевізників», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, авіакомпанія «АероСвіт» повідомила, що відновила регулярність польотів у рамках діючого розкладу, а також забезпечила додаткові рейси за вісьмома середньомагістральними маршрутами й додатково організувала доставку пасажирів за маршрутами, на яких раніше припинила оперування. Всі міжнародні й внутрішні рейси компанії, включаючи далекомагістральні, виконуються згідно із затвердженою програмою польотів.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 січня, авіакомпанія «АероСвіт» створила антикризовий штаб із метою забезпечення безперебійного виконання тимчасового регулярного розкладу, організації додаткових рейсів, інформування пасажирів про оперативні зміни в графіку польотів. Перед штабом також поставлено завдання з відпрацювання і реалізації оперативної процедури повернення пасажирам скасованих рейсів коштів за невикористані квитки.

Із 5 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей «АероСвіту» забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковане інформацією у низці інтернет-видань про нібито визнання «АероСвіту» банкрутом.

До того ж авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування й відновлення графіка польотів.

Раніше, 29 грудня 2012 року, Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія взялася за оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.