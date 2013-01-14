Державіаслужба прогнозує, що ринок авіаперевезень в Україні відновиться на 90% протягом 2 місяців

Державіаслужба прогнозує, що ринок авіаперевезень в Україні на 90% відновиться протягом двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу 14 січня повідомив голова Державіаслужби Анатолій Колесник.

«Падіння буде, але буде тимчасовим. «АероСвіт» забезпечував 37% пасажирських перевезень. Але падіння буде тимчасовим, і з літньою навігацією 90% пасажирських перевезень буде відновлено», - сказав він.

А.Колесник зазначив, що на сьогодні Державіаслужба не отримувала заявок на напрямки, на яких раніше оперував «АероСвіт». До того ж, за словами А.Колесника, в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) немає можливості забрати всі рейси «АероСвіту» через відсутність далекомагістальних літаків і недостатню кількість середньомагістральних.

Коментуючи можливий прихід в Україну іноземних лоукостерів, А.Колесник зазначив, що, зокрема, ірландський лоукостер Ryanair не подавав заявок на виконання польотів до України.

«Державіаслужба від Ryanair жодного листа не отримувала», - сказав він.

А.Колесник повідомив, що поки не визначено дату засідання комісії, яка розподілятиме напрямки, якими раніше оперував «АероСвіт».

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «АероСвіт» представила розклад польотів, який діятиме з 15 січня до початку літньої навігації.

«АероСвіт» зберігає далекомагістральні рейси, зокрема до Бангкока, Нью-Йорка і Пекіна. Далекомагістральний рейс до Хошиміна виконуватиметься до 19 січня.

Крім того, «АероСвіт» виконає один рейс із Гоа на вивіз пасажирів. До того ж частоту рейсів на Нью-Йорк і до Пекіна буде скорочено на один рейс, до трьох на тиждень. Також А.Колесник повідомив, що на внутрішніх лініях «АероСвіт» виконуватиме рейси Київ – Івано-Франківськ і Київ – Дніпропетровськ. На середньомагістральних напрямках «АероСвіт» веде переговори з партнерами.

Авіакомпанія «АероСвіт» виконала протягом 8-14 січня 100 рейсів, на яких із зарубіжних аеропортів було вивезено 12,383 тис. пасажирів.

Із 5 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей «АероСвіту» забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковане інформацією у низці інтернет-видань про нібито визнання «АероСвіту» банкрутом.

До того ж авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування й відновлення графіка польотів.

29 грудня 2012 року, Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія взялася за оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.