«АероСвіт» вивіз із зарубіжних аеропортів понад 12 тис. пасажирів

Авіакомпанія «Аеросвіт» виконала протягом 8-14 січня 100 рейсів, на яких із зарубіжних аеропортів було вивезено 12,383 тис. пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Державіаслужби Анатолій Колесник.

За його словами, крім того авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і «Роза вітрів» виконали 8 рейсів із вивезення пасажирів «Аеросвіту», якими було доставлено 1450 осіб.

За словами А.Колесника, на сьогодні немає жодного пасажира “Аеросвіту”, якому відмовили в перевезенні. У вивезенні пасажирів авіакомпанії «Аеросвіт» беруть участь авіакомпанії МАУ, «Роза вітрів», Wizz Air.

Водночас А.Колесник зазначив, що на сьогодні одержати компенсацію висловили бажання 1700 пасажирів «Аеросвіту».

Водночас, за словами А.Колесника, постанови про виділення коштів для компенсації пасажирам «Аеросвіту» немає.

Як повідомляв УНІАН, з 5 січня компанія «Аеросвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що привело до обмеження можливостей "Аеросвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковане інформацією у низці інтернет-видань про нібито визнання «АероСвіту» банкрутом.

До того ж авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування й відновлення графіка польотів.

Кабмін доручив Міністерству інфраструктури терміново підготувати розпорядження уряду про використання у разі потреби коштів Резервного фонду для оплати повернення пасажирів «Аеросвіту» до України, при цьому компенсувати ці витрати за фактом зобов'язана авіакомпанія «Аеросвіт».

Раніше, 29 грудня 2012 року, Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія взялася за оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.