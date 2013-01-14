Кабмін пропонує Раді узаконити озброєння Держслужби транспорту

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до чинного законодавства і поширити дію закону про майно Збройних сил України на Державну спеціальну службу транспорту щодо можливості використання зброї і боєприпасів до неї.

Про це сказано в законопроекті, розробленому Міністерством інфраструктури України і поданому на розгляд до парламенту.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що згідно із законом про правовий режим майна Збройних сил зброя і бойова техніка можуть передаватися тільки військовим формуванням, існування яких визначено законом. Держспецтрансслужба не має статусу військового формування. Проте вона покликана виконувати перелік завдань з охорони та оборони об'єктів національної транспортної системи в мирний час і в особливий період. У зв'язку з цим є необхідність розширити сферу поширення закону про правовий режим майна ЗСУ на Держспецтрансслужбу і внести відповідну зміну до чинного законодавства, що передбачає закріплення за Держпецтрансслужбою зброї і боєприпасів до неї, а також чітке визначення правового режиму використання цієї зброї.

«Метою законопроекту є створення законодавчих передумов для можливості поповнення запасів зброї і боєприпасів підрозділами Держспецтрансслужби», - сказано в пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. Закон України «Про Державну спеціальну службу транспорту» ухвалили в лютому 2004 року. Закон визначає статус, правові засади, завдання і функції Держспецтрансслужби, а також заходи щодо правового і соціального захисту її особового складу. Основні завдання Держспецтрансслужби – технічне прикриття, відновлення, встановлення загороджень на об'єктах національної транспортної системи з метою забезпечення діяльності Збройних сил; будівництво і ремонт об'єктів транспортної системи в мирний час і підвищення терміну експлуатації і пропускної спроможності об'єктів у військовий час; відновлення транспортних комунікацій, пошкоджених у результаті надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, в результаті аварій або катастроф; охорона об'єктів транспортної системи в мирний час і особливий період; виконання інших завдань, пов'язаних з участю в обороні держави.

Під об'єктами національної транспортної системи, згідно із законом, слід розуміти сукупність різновидів транспортних засобів і розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг.