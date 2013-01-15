"АероСвіт" припиняє польоти між Києвом і Москвою через зниження завантаження

Авіакомпанія "АероСвіт" з 15 січня 2013 зупиняє виконання рейсів за маршрутом Київ-Москва-Київ з комерційних причин.

Компанія приносить вибачення пасажирам у зв'язку зі скасуванням польотів в / з Москви і пропонує їм доставку рейсами перевізників-партнерів або повернення коштів за квитки у відповідності з процедурою, передбаченою правилами авіаперевезень, повідомляє прес-служба авіакомпанії "АероСвіт".

Рішення "АероСвіту" стало наслідком призупинення його участі в регіональних системах взаєморозрахунків IATA BSP, включаючи BSP Росія. В результаті цього на рейсах компанії в / з Москви значно впало комерційне завантаження, що не дозволяє ефективно експлуатувати цю висококонкурентну повітряну лінію.

10 січня міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) інформувала "АероСвіт" про те, що змушена інструктувати регіональні системи IATA BSP про призупинення розрахунків агентів з продажу авіаперевезень з авіакомпанією через систему BSP. IATA також повідомила, що рекомендувала агентам перейти безпосередньо на прямі двосторонні розрахунки з авіакомпанією.

"АероСвіт" глибоко шкодує про рішення IATA, яке порушує механізм взаємодії авіаперевізника з агентами - учасниками BSP в більш, ніж 50 країнах.

"АероСвіт" також розраховує на зниження розміру депозиту, зазначеного IATA в якості умови пролонгації його участі в системі BSP, до рівня, відповідної нинішньої маршрутної мережі компанії.

Разом з тим, до відновлення обслуговування в системі IATA BSP "АероСвіт" має намір використовувати альтернативні канали дистрибуції авіаперевезень, включаючи власну онлайн-продаж і прямі взаєморозрахунки з авіакомпаніями та агентами.

Після запуску альтернативної системи реалізації авіаквитків "АероСвіт" планує відновити польоти до Москви.

До призупинення рейсів "АероСвіт" виконував чотири щоденні рейси між Києвом і Москвою ("Шереметьєво").

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