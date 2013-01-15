Росія доставлятиме американських астронавтів на МКС до 2020 року - Обама підписав закон

Президент США Барак Обама підписав закон, що дозволяє НАСА здійснювати виплати Росії за доставку американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Закон подовжує з 1 липня 2016 по 31 грудня 2020 повноваження Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, що дозволяють здійснювати виплати Росії, пов'язані з роботою на МКС. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Через обмежене фінансування адміністрація США відмовилася від програми польотів кораблів багаторазового використання, зосередившись на розробці космічних апаратів, здатних виходити на більш високу орбіту. Для доставки американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію НАСА в цей час користується послугами російських «Союзів».

Очікується, що вже в найближчому майбутньому цю функцію візьмуть на себе кораблі, побудовані приватними американськими аерокосмічними компаніями. Наразі кожне місце на МКС обходиться уряду США в 60 млн доларів, передає ИТАР-ТАСС.