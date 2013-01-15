Із 15 січня 2013 року відновлено роботу трамвайного маршруту №12, сполученням «Контрактова площа – Пуща-Водиця, 14 лінія».

Як повідомляє КП «Київпастранс», на цьому маршруті завершено роботи з ліквідації наслідків значних снігопадів та налипання снігу на зелені насадження лісової траси. Так, на ділянці від площі Шевченка до сел. Пуща-Водиця було прибрано повалені дерева та відновлено трамвайні колії й контактні мережі.

У комунальному підприємстві також наголошують, що роботу тимчасового автобусного маршруту №12А «Площа Т.Шевченка – 14-лінія, Пуща-Водиця», який було організовано на період закриття трамвайного руху, буде припинено.

Як повідомляв УНІАН, трамвайний маршрут №12 «Контрактова площа – Пуща-Водиця» припинив роботу 13 грудня 2012 року. Обмеження пов’язані з наслідками сильних опадів – налипанням снігу на деревах вздовж трамвайного маршруту, котрі можуть впасти на трамваї під час руху.