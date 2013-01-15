Росія зняла обмеження на аеронавігаційне обслуговування літаків «АероСвіту» до 24 січня

Росія зняла обмеження на аеронавігаційне обслуговування повітряних суден Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «АероСвіт» (Україна) до 24 січня.

Про це УНІАН повідомили у Федеральному агентстві повітряного транспорту Міністерства транспорту Російської Федерації (Росавіація).

«Враховуючи погашення авіаперевізником заборгованості за жовтень 2012 року, «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» ухвалила рішення про зняття обмежень на надання аеронавігаційного обслуговування повітряним суднам ПАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» з 00:00 за московським часом 15 січня 2013 року по 24 січня 2013 року», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що авіакомпанія «АероСвіт» погасила заборгованість за надане аеронавігаційне обслуговування (АНО) в повітряному просторі Російської Федерації за жовтень 2012 року у розмірі 521 тис. дол.

До того ж термін погашення заборгованості за АНО за листопад 2012 року в розмірі 697 тис. дол. закінчується 24 січня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, з 00.01 за московським часом 11 грудня 2012 року Федеральне агентство повітряного транспорту Міністерства транспорту Російської Федерації (Росавіація) ухвалило рішення про припинення аеронавігаційного обслуговування всіх рейсів авіакомпанії «АероСвіт» у повітряному просторі Російської Федерації. Згідно з інформацією Росавіації, причиною такого рішення стала заборгованість «АероСвіту» перед провайдером аеронавігаційних послуг. Водночас вранці 11 грудня Росавіація ухвалила рішення про зняття обмежень на використання повітряного простору РФ для авіакомпанії «АероСвіт» у зв'язку з погашенням заборгованості.

29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

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