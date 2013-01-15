Служба таксі аеропорту «Бориспіль» Sky Taxi у 2012 році перевезла 125 тис. пасажирів

Офіційна служба таксі Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Sky Taxi у 2012 році виконала 57,43 тис. замовлень і перевезла 125 тис. пасажирів.

Як повідомляє прес-служба аеропорту, протягом 2012 року парк Sky Taxi розширився до 110 автомобілів.

У 2013 році аеропорт планує обладнати стоянки Sky Taxi у багатолюдних місцях Києва, залучити нових корпоративних клієнтів, а також створити інформаційно-диспетчерський центр.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» презентувало власну службу таксі, яка одержала назву Sky Taxi, 26 грудня 2011 року.

У парку Sky Taxi автомобілі Hyundai Sonata 2.0 АКП, ESP 201 спеціальної комплектації.

Вартість проїзду в Sky Taxi з аеропорту «Бориспіль» становить 6,5 грн за 1 км.

Усі водії Sky Taxi володіють англійською мовою, мають стаж роботи не менше 5 років.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

За підсумками 2012 року аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.

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