Слідом за "АероСвітом" себе банкрутить "Донбасаеро"

Авіакомпанія «Донбасаеро», що входила разом з авіакомпаніями «АероСвіт» і «Дніпроавіа» до стратегічного альянсу "Українська авіаційна група" (УАГ), ініціювала процедуру свого банкрутства.

Про це повідомляється в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з повідомленням, рішення про порушення справи про банкрутство «Донбасаеро» ухвалив Господарський суд Донецької області 10 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Донбасаеро" була створена у 1933 році як донецьке авіапідприємство, у 2007 році була реорганізована в ТОВ "Донбасаеро". Базується в Міжнародному аеропорту "Донецьк". Є найбільшим в Україні експлуатантом повітряних суден виробництва концерну Airbus: оперує десятьма літаками сімейства Airbus 320, включаючи дев'ять Airbus 320 і один Airbus 321. Спеціалізується на регулярних і чартерних авіаперевезеннях, а також на наданні повітряних суден у лізинг.

На початку 2007 р. спільно з авіакомпанією "АероСвіт" (м. Київ) створила стратегічний альянс "Українська авіаційна група", до якого в жовтні 2010 року приєднався третій авіаперевізник – "Дніпроавіа".