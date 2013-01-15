У напрямку Івано-Франківськ-Чернівці почав курсувати новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва

13:00, 15 січня 2013
Транспорт/Звя'зок
1

Львівська залізниця у вівторок, 15 січня, запустила у перший рейс за маршрутом Івано-Франківськ-Чернівці новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН на залізничному вокзалі Івано-Франківська відбулися урочистості з цієї нагоди, у яких взяли участь начальник Львівської залізниці Богдан Піх, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк і за допомогою телерадіозв’язку голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв.

Як повідомили учасники урочистей, парк рухомого складу Львівської залізниці поповнився першим за останні 15 років новим дизель-поїздом вітчизняного виробництва. Поїзд, що вироблено на ПАТ «Луганськтепловоз», близько місяця проходив обкатку на коліях західних областей, а від сьогодні курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ-Чернівці і у зворотньому напрямку через станції Коломия, Городенка, Ворохта та Делятин.

Новий приміський дизель-поїзд вміщує три вагони – два моторних і один причепний. Під час побудови поїзда використано сучасні вузли та агрегати, зокрема німецьку дизель-генераторну установку, асинхронні тягові двигуни, безщітковий синхронний тяговий генератор тощо. Бокові стінки, настил та дах виготовлено з нержавіючої сталі, повністю закритий перехідний майданчик між вагонами. Також тут збільшено кабіну машиністів, а увесь поїзд обладнано камерами зовнішнього спостереження, щоб машиніст міг контролювати посадку-висадку пасажирів. Пульт керування обладнано дисплеєм мікропроцесорної системи, яка у разі несправності підкаже машиністові, у чому проблема. Також у потязі встановлено сучасну радіостанцію. Усе це позитивно впливає на зменшення експлуатаційних витрат, а також на ремонт та обслуговування техніки.

Для пасажирів у дизелі працюватимуть три вагони третього класу. Тут обладнано сучасну систему вентиляції повітря та обігріву салону, передбачено біотуалет.

Вартість такого дизель-поїзда становила 41 млн грн. У поїзді можуть подорожувати одночасно 336 пасажирів, а конструктивна швидкість дизеля – 130 км/год. На 100 км дизель споживає в середньому 100 літрів дизель-палива.

Довідка УНІАН. Близько 50% усіх приміських перевезень на Львівській залізниці здійснюють дизель-поїздами. Парк дизель-поїздів Львівської залізниці зношений на 90% і є найстарішим серед усіх залізниць України. Тут ще експлуатують дизель-поїзди марки Д1, побудовані у 70-х роках минулого століття. Сьогодні на залізниці курсують 64 дизель-поїзди, 28 з яких марки Д1. Найближчим часом буде списано 5 дизель-поїздів. Експлуатація таких поїздів дуже дорога, адже зношені і застарілі поїзди важко обслуговувати, знаходити для них деталі, які вже не виготовляють. Загалом для Львівської залізниці орієнтовна вартість відновлення технічного стану дизель-поїздів для забезпечення належних умов перевезення пасажирів (проведення капітальних та поточних ремонтів) на 2013 рік становить 388 млн 312 тис. грн.

Зі свого боку в Івано-Франківській дирекції залізничних перевезень (Івано-Франківська і Чернівецька області) приміські перевезення забезпечують експлуатацією 8 дизель-поїздів серії Д1 (побудови 1974-1978 років), один дизель-поїзд ДТЛ-1 та два ДПЛ-1 (1985-1986 років побудови). Встановлений виробником нормативний термін служби дизель-поїздів Д1 – 20 років. Максимально допустимий термін служби (за умови поетапного продовження) – 45 років. Усі дизель-поїзди Д1 відпрацювали встановлений виробником нормативний термін служби. У 2013 році заплановано списати 2,5 дизель-поїзди Д1.

Вартість відновлення технічного стану дизель-поїздів для забезпечення належних умов перевезення пасажирів на 2013 рік (проведення капітальних та поточних ремонтів) становитиме 47 млн. 30 тис. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter