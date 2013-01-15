У напрямку Івано-Франківськ-Чернівці почав курсувати новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва

Львівська залізниця у вівторок, 15 січня, запустила у перший рейс за маршрутом Івано-Франківськ-Чернівці новий дизель-поїзд вітчизняного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН на залізничному вокзалі Івано-Франківська відбулися урочистості з цієї нагоди, у яких взяли участь начальник Львівської залізниці Богдан Піх, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк і за допомогою телерадіозв’язку голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв.

Як повідомили учасники урочистей, парк рухомого складу Львівської залізниці поповнився першим за останні 15 років новим дизель-поїздом вітчизняного виробництва. Поїзд, що вироблено на ПАТ «Луганськтепловоз», близько місяця проходив обкатку на коліях західних областей, а від сьогодні курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ-Чернівці і у зворотньому напрямку через станції Коломия, Городенка, Ворохта та Делятин.

Новий приміський дизель-поїзд вміщує три вагони – два моторних і один причепний. Під час побудови поїзда використано сучасні вузли та агрегати, зокрема німецьку дизель-генераторну установку, асинхронні тягові двигуни, безщітковий синхронний тяговий генератор тощо. Бокові стінки, настил та дах виготовлено з нержавіючої сталі, повністю закритий перехідний майданчик між вагонами. Також тут збільшено кабіну машиністів, а увесь поїзд обладнано камерами зовнішнього спостереження, щоб машиніст міг контролювати посадку-висадку пасажирів. Пульт керування обладнано дисплеєм мікропроцесорної системи, яка у разі несправності підкаже машиністові, у чому проблема. Також у потязі встановлено сучасну радіостанцію. Усе це позитивно впливає на зменшення експлуатаційних витрат, а також на ремонт та обслуговування техніки.

Для пасажирів у дизелі працюватимуть три вагони третього класу. Тут обладнано сучасну систему вентиляції повітря та обігріву салону, передбачено біотуалет.

Вартість такого дизель-поїзда становила 41 млн грн. У поїзді можуть подорожувати одночасно 336 пасажирів, а конструктивна швидкість дизеля – 130 км/год. На 100 км дизель споживає в середньому 100 літрів дизель-палива.

Довідка УНІАН. Близько 50% усіх приміських перевезень на Львівській залізниці здійснюють дизель-поїздами. Парк дизель-поїздів Львівської залізниці зношений на 90% і є найстарішим серед усіх залізниць України. Тут ще експлуатують дизель-поїзди марки Д1, побудовані у 70-х роках минулого століття. Сьогодні на залізниці курсують 64 дизель-поїзди, 28 з яких марки Д1. Найближчим часом буде списано 5 дизель-поїздів. Експлуатація таких поїздів дуже дорога, адже зношені і застарілі поїзди важко обслуговувати, знаходити для них деталі, які вже не виготовляють. Загалом для Львівської залізниці орієнтовна вартість відновлення технічного стану дизель-поїздів для забезпечення належних умов перевезення пасажирів (проведення капітальних та поточних ремонтів) на 2013 рік становить 388 млн 312 тис. грн.

Зі свого боку в Івано-Франківській дирекції залізничних перевезень (Івано-Франківська і Чернівецька області) приміські перевезення забезпечують експлуатацією 8 дизель-поїздів серії Д1 (побудови 1974-1978 років), один дизель-поїзд ДТЛ-1 та два ДПЛ-1 (1985-1986 років побудови). Встановлений виробником нормативний термін служби дизель-поїздів Д1 – 20 років. Максимально допустимий термін служби (за умови поетапного продовження) – 45 років. Усі дизель-поїзди Д1 відпрацювали встановлений виробником нормативний термін служби. У 2013 році заплановано списати 2,5 дизель-поїзди Д1.

Вартість відновлення технічного стану дизель-поїздів для забезпечення належних умов перевезення пасажирів на 2013 рік (проведення капітальних та поточних ремонтів) становитиме 47 млн. 30 тис. грн.