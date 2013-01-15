Швидкісні поїзди Hyundai у новорічні свята працювали без аварій і запізнень - Мінрегіон

У період новорічних і різдвяних свят швидкісні міжрегіональні електропоїзди «Український експрес» виробництва Hyundai Rotem категорії «Інтерсіті+» працювали без аварій і порушень графіка руху.

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, про це віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу доповів міністр інфраструктури Володимир Козак.

«Не було зафіксовано затримок у русі поїздів, а також технічних проблем із рухомим складом. З 1 січня 2013 року не було жодної аварійної ситуації з поїздами «Хюндай Ротем», - цитує В.Козака прес-служба відомства.

За інформацією Мінрегіону, за час новорічних і різдвяних свят поїзди «Український експрес» перевезли 60,609 тис. пасажирів. Заповненість поїздів становила 80-100%.

Нагадаємо, з настанням холодів почастішали затримки поїздів Hyundai у зв'язку з технічними несправностями.

25 грудня Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував закупівлю поїздів Hyundai.

Незабаром після цього Мінінфраструктури повідомило, що, за інформацією компанії Hyundai Corporation, всі недоліки, що заважають нормальній експлуатації поїздів на території України, повністю виявлено і вивчено, а також розроблено і реалізується комплекс заходів з їхньої успішної ліквідації. Hyundai Corporation висловила впевненість, що разом із «Укрзалізніцею» всі існуючі проблеми будуть вирішені якомога скоріше.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і впродовж 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту і експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.