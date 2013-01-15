Акціонери МАУ припинили повноваження одного з членів Наглядової ради

Акціонери Приватного акціонерного товариства «Міжнародні авіалінії України» у зв'язку зі скороченням кількісного складу Наглядової ради припинили повноваження члена НР Михайла Табачника.

Як повідомляє компанія в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, таке рішення ухвалили збори акціонерів МАУ 31 грудня 2012.

Згідно з повідомленням, М.Табачник входив до складу НР протягом 6 місяців.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія МАУ в січні 2013 року поповнила свій парк двома літаками Boeing 737-800 Next Generation, які раніше перебували в експлуатації авіакомпанії «АероСвіт».

Отже, флот авіакомпанії МАУ до кінця січня 2013 року матиме 21 середньомагістральний літак «Боїнг-737».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ має 19 літаків Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.