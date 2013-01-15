Hyundai Rotem гарантувала усунення недоліків поставлених в Україну електропоїздів

Компанія Hyundai Rotem гарантувала Україні усунення конструктивних недоліків, що призвели до численних поломок і випадків порушення графіка руху з початку зими, поставлених в Україну швидкісних міжрегіональних електропоїздів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, це було вирішено під час спеціальної наради віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула за участю міністра інфраструктури Володимира Козака з керівництвом Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") та представників компанії Hyundai Rotem, проведеного на початку 2013 року.

Зокрема, Hyundai Rotem повинна власними силами та за свій рахунок забезпечити модернізацію дахів і дахового обладнання всіх електропоїздів, модернізацію перемикачів пологів струму, модернізацію обшивки головної частини поїздів, модернізацію системи життєзабезпечення за рахунок використання акумуляторних батарей більшої ємності українського виробництва.

Крім того, Hyundai Rotem за свій рахунок забезпечить модернізацію гальмової системи і мережі гальмових трубопроводів, а також заміну пошкоджених віконних блоків і гальмових колодок із застосуванням комплектів вітчизняного виробництва.

До того ж з початку січня поїзда Інтерсіті + супроводжуються експлуатаційними бригадами фахівців південнокорейської компанії.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і протягом 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту та експлуатації. Крім того, Hyundai Rotem підготує українських фахівців, які зможуть самостійно обслуговувати і ремонтувати швидкісні поїзди Hyundai в Україні.

Нагадаємо, з настанням холодів почастішали затримки поїздів Hyundai у зв'язку з технічними несправностями.

25 грудня Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував закупівлю потягів Hyundai.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у девятівагонной комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, який підписали з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних та власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.