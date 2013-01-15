Придніпровська залізниця у 2012 році зберегла перевезення пасажирів у далекому сполученні на рівні 22,2 млн пасажирів

Придніпровська залізниця в 2012 році перевезла майже 22,204 млн пасажирів - на 0,15% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, зокрема, в 2012 році залізниця перевезла на пільгових умовах 2617 інвалідів, 927 учасників Великої Вітчизняної війни, 763 799 студентів ВИШів і 389 735 дітей віком від 6 до 14 років.

Крім того, Придніпровська залізниця у 2012 році безкоштовно перевезла 15 949 дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківської опіки, 10 412 дітей-інвалідів усіх категорій, а також 31 дитину військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, загиблих шахтарів.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця за 11 місяців 2012 року перевезла в далекому сполученні близько 20,922 млн пасажирів.

Держпідприємство «Придніпровська залізниця» в 2012 році перерахувало до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів 2,637 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.