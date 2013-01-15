Донецька залізниця задіяла в новорічних і різдвяних перевезеннях 604 пасажирські вагони

Донецька залізниця (ДЗ) задіяла в новорічних і різдвяних перевезеннях з 25 грудня 2012 року по 14 січня 2013 року 604 пасажирські вагони, а потяги були сформовані максимально допустимими довжинами.

Як повідомляє ДЗ, в цей період курсувало 28 графікових потягів формуванням ДЗ і два додаткові потяги.

З 25 грудня 2012 року по 14 січня 2013 року на потяги формування Донецької залізниці пасажирам було запропоновано 369,76 тис. місць, з яких було реалізовано 315,765 тис. місць (85,3%).

На найбільш популярні напрямки Донецька залізниця сформувала додаткові потяги.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).