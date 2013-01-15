Придніпровська залізниця в 2012 році спрямувала на ремонтні роботи колійного господарства понад 594 млн грн

Придніпровська залізниця у 2012 році спрямувала на роботи з ремонту і модернізації колійного господарства 594,2 млн грн, у тому числі на капітальний ремонт інженерних споруд 20,4 млн грн і 10,8 млн грн на капремонт земляного полотна.

Про це йдеться в повідомленні Придніпровської залізниці, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з повідомленням, всього в 2012 році Придніпровська залізниця модернізувала та відремонтувала понад 534 км колій.

Зокрема, в 2012 році було модернізовано 100 км колій, капітальний ремонт проведено на 104,5 км, середній ремонт - на 132 км, комплексно-оздоровчий - на 197,7 км.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця в 2012 році перевезла майже 22,204 млн пасажирів - на 0,15% більше, ніж роком раніше.

Держпідприємство «Придніпровська залізниця» у 2012 році перерахувало до бюджетів всіх рівнів та цільових фондів 2,637 млрд грн.

На початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.