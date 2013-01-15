Потяги Skoda і Hyundai Rotem з 1 по 14 січня перевезли близько 87,8 тис. пасажирів

Швидкісні електропотяги категорії Інтерсіті виробництва Skoda з 1 по 14 січня 2013 року перевезли 26,725 тис. пасажирів, потяги Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem - 60,964 тис. пасажирів, повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Зокрема, потяги виробництва Skoda перевезли у напрямку Харків-Донецьк 6626 пасажирів, в напрямку Донецьк-Харків - 7602 пасажирів.

У напрямку Дніпропетровськ-Донецьк було перевезено 5898 пасажирів, у напрямку Донецьк-Харків - 6599 пасажирів.

Поїзди категорії Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem з 1 по 14 січня перевезли в напрямку Київ-Харків-Київ 10660 пасажирів, у напрямку Київ-Дніпропетровськ-Київ - 14830 пасажирів, у напрямку Львів-Київ-Львів - 6994 пасажири, в напрямку Київ-Донецьк -Київ - 16990 пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра інфраструктури Володимира Козака, на залізницях України затримок і аварійних ситуацій з поїздами виробництва Hyundai Rotem з 1 січня 2013 року не було.

Нагадаємо, з настанням холодів почастішали затримки потягів Hyundai через технічні несправності.

25 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, розкритикував закупівлю потягів Hyundai.

Незабаром після цього Мінінфраструктури повідомило, що, за інформацією компанії Hyundai Corporation, всі недоліки, що заважають нормальній експлуатації потягів на території України, повністю виявлені і вивчені, а також розроблено і реалізується комплекс заходів з їх успішної ліквідації. Hyundai Corporation висловила впевненість, що разом з «Укрзалізницею» усі наявні проблеми будуть вирішені в найкоротші терміни.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропотяги виробництва Hyundai Rotem почали курсувати по залізницях України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропотягів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропотяги і протягом 5 років виконуватиме усі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту та експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних та власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропотягів (261 млн доларів США) буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропотяги Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год по залізницях України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.