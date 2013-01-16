Японські авіакомпанії призупинили польоти "літаків мрії"

Японські авіакомпанії All Nippon Airways (ANA) і Japan Airlines (JAL) оголосили про призупинення польотів усіх належних їм літаків Boeing 787 Dreamliner. Таке рішення ухвалено в середу, 16 січня, після чергового інциденту з "літаком мрії".

Експлуатацію Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії мають намір відновити лише після проведення ретельної перевірки усіх літаків цієї моделі, що входять до їхнього парку, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Японія є найбільшим ринком збуту "літаків мрії". На частку ANA і Japan Airlines припадає 24 з 50 літаків Boeing 787 Dreamliner, наразі переданих замовникам. ANA володіє 17 "літаками мрії", JAL - сімома.

16 січня на борту Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії ANA, що прямував з міста Ямагуті на заході країни до Токіо, приблизно через 45 хвилин після зльоту виникло задимлення. Літак, на борту якого знаходилися 129 пасажирів і вісім членів екіпажу, здійснив аварійну посадку в аеропорту Такамацу в центральній частині Японії. Ніхто з тих, хто знаходився на борту, не постраждав. За попередніми даними, задимлення виникло через нештатну роботу акумуляторів.

За останні кілька днів це вже третій інцидент з Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії ANA. 11 січня проблеми виникли одразу у двох "літаків мрії" цієї авіакомпанії - у одного була виявлена ​​тріщина в склі кабіни пілотів, у другого - витік палива.

З початку 2013 року низку пригод з Boeing 787 Dreamliner, в тому числі і з тими, які належать ANA, зафіксували в американських аеропортах, після чого Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration) оголосило про перевірку безпеки усіх літаків цієї моделі.

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