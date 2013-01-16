«АероСвіт» запроваджує новий графік авіарейсів до кінця січня

Авіакомпанія «АероСвіт» запроваджує тимчасовий розклад польотів з 16 січня і до кінця місяця. Зокрема, «АероСвіт» продовжить виконання далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка, Бангкока і Пекіна. Водночас можлива оптимізація розкладу польотів до Пекіна на період святкування Нового року в Китаї. Авіакомпанія також забезпечить сполучення між Києвом та обласними центрами України - Івано-Франківськом та Дніпропетровськом.

Крім того, "АероСвіт" продовжить виконання рейсів до/із Ташкента, триватиме вивезення пасажирів "АероСвіту" із пунктів, польоти в які раніше були скасовані. Зокрема, у середу, 16 січня, відбудеться рейс за маршрутом Київ-Мінськ-Київ. Зі столиці України літак вилетів о 9:35.

Водночас, обслуговування низки маршрутів буде призупинено.

Зокрема, починаючи з 23 січня, "АероСвіт" завершує програму польотів до Хошіміна і Гоа в зв'язку зі скороченням попиту на туристичні поїздки після завершення зимових свят.

З 16 січня компанія також скасовує польоти до Санкт-Петербурга і Стамбула, а з 21 січня - до Ташкента - через зниження комерційного завантаження на рейсах в ці пункти внаслідок припинення участі "АероСвіту" в регіональних системах взаєморозрахунків IATA BSP.

Раніше, з 15 січня, авіакомпанія з цієї ж причини припинила обслуговування лінії Київ-Москва.

Нагадаємо, що Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) 10 січня інформувала "АероСвіт" про те, що була змушена дати інструкції регіональним системам IATA BSP щодо призупинення розрахунків агентів з продажу авіаперевезень з авіакомпанією через систему BSP. IATA також повідомила, що рекомендувала агентам перейти безпосередньо на прямі двосторонні розрахунки з авіакомпанією.

Як відзначають в авіакомпанії, побудова альтернативної системи реалізації авіаквитків шляхом прямих взаєморозрахунків з авіакомпаніями та агентами вимагатиме часу. Після запуску такої системи "АероСвіт" планує відновити експлуатацію низки повітряних ліній.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.

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