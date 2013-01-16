Проблеми "АероСвіту" пов'язані з економікою, а не з політикою - експерти

Бізнес-модель "АероСвіту" показала свою неефективність. Але в основі цього лежать економічні мотиви, а не політичне підґрунтя. Таку спільну думку висловили експерти, до яких УНІАН звернувся за коментарями.

Зокрема, перший заступник голови комітету ВРУ з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Владислав Лук'янов зазначив: "Компанія «АероСвіт» була досить великим платником податків та роботодавцем. І те, що зараз відбувається з компанією - досить поганий сигнал для країни. Хоча «АероСвіт» давно почало лихоманити. Як клієнт цієї компанії, можу сказати, що вона працювала з перебоями. Час від часу були затримки рейсів. Основні проблеми «АероСвіту» пов'язую з економікою - усе-таки вітчизняний ринок пасажирських авіаперевезень не досить ємний і консолідації на ньому не уникнути. Особливо під час кризи. Можливо, державі потрібно було подумати і про те, яким чином держава могла підтримати авіакомпанію. Тепер виходить, що ми втратили серйозного перевізника, який давав сотні робочих місць. Це удар і по країні. Але в будь-якому разі, в ситуації з «Аеросвітом» я не бачу політичного підґрунтя. Коментарі деяких експертів, включаючи якогось Соскіна, що за цим стоять люди, близькі до президента Януковича, вважаю незмістовними. Повторюся: винити в банкрутстві «АероСвіту» можна тільки економіку".

Аналогічну думку висловив і директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. "Ситуація показує, що на українському авіаринку існує хай не така сильна, як на Заході, але все-таки конкуренція. А в умовах ринкової економіки та конкуренції не всі компанії виживають. І це об'єктивно. Не всі можуть адекватно реагувати на певні ринкові виклики. Проблеми "АероСвіту" пов'язані з тим, що та бізнес-модель, яка використовувалася компанією, показала свою неефективність.

Водночас не можна не брати до уваги й інші чинники - об'єктивно зумовлена ​​ринкова консолідація, розвиток бюджетних авіаліній і, нарешті, спроби великих світових перевізників зайти на наш ринок. Зрозуміло, що сам по собі процес консолідації та ринкового розвитку не такий швидкий, однак він повторює ті зміни, через які пройшли інші країни і через які зараз проходить Україна", - підкреслив він.

У свою чергу, Юрій Мірошников, президент іншого найбільшого авіаперевізника - "Міжнародні авіалінії України" зазначив: «Сьогодні авіаційна галузь переживає кризу не лише в Україні, але й у всьому світі. Авіаперевізники досі не можуть оговтатися від наслідків економічної кризи 2008 року. В результаті цього - величезні збитки, яких зазнають авіаперевізники, особливо в Європі. Сьогоднішнє становище «АероСвіту» - якраз ланка цього ланцюжка».

"Українські авіаперевізники, з одного боку, затиснуті конкуренцією з глобальними гравцями і альянсами (Lufthansa, British Airways, AirFrance/KLM), які хочуть просто поглинути ще один ринок і не дати Україні розвинутися як транзитній державі. З іншого боку, відчувають ціновий тиск європейських лоукост-компаній. Все це посилюється монополією супутніх послуг в ланцюжку авіаперевезення - поставок палива, аеропортового та пасажирського обслуговування, послуг навігації, поставок бортхарчування, в результаті чого зростають витрати авіакомпаній», - пояснив президент МАУ.

За словами генерального директора «АероСвіту» Юрія Ємельянова, до цієї ситуації також призвела неувага держави до проблем галузі. «Національні авіаперевізники тривалий час намагалися звернути увагу держави на проблеми галузі та перспективи її розвитку. Втручання держави, вирівнювання умов функціонування національних перевізників порівняно з авіаційними ринками Європи, Північної Америки та інших регіонів, могли б дозволити українській авіагалузі легше перенести наслідки кризи і активніше інвестувати в розвиток літакового парку, в підвищення рівня сервісу.

Востаннє документ про стратегічний розвиток галузі на серйозному рівні обговорювався у середині 90-х. Незважаючи на те, що з того часу відбулися кардинальні зміни, держава довгі роки наполегливо ігнорувала ініціативи перевізників з розробки нової стратегії», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами за станом на 27 грудня 2012 становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» пояснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.