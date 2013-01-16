У 2012 році кількість піратських нападів на судна знизилася до 5-річного мінімуму

У 2012 році у світовому океані було зафіксовано 297 піратських нападів на судна, що є найнижчим показником за останні п'ять років. Про це йдеться у доповіді Міжнародного бюро мореплавання (МБМ), яку представили 16 січня в столиці Малайзії Куала-Лумпурі, передає ІТАР-ТАСС.

Зменшення кількості атак відбулося головним чином на тлі зниження активності сомалійських піратів, чого вдалося досягти у результаті міжнародного патрулювання вод Аденської затоки. Тим не менш, цей район як і раніше є одним з найнебезпечніших для мореплавства. Тут протягом минулого року було скоєно близько чверті усіх зафіксованих піратських нападів. На даний момент сомалійські пірати досі утримують вісім суден і більше 120 членів їх екіпажів.

У МБМ також вказали на зростання числа піратських атак у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії. У 2011 році там було відзначено тільки 10 випадків нападу на кораблі, а в 2012-му році - вже 58 подібних інцидентів.

В цілому у результаті піратських нападів в 2012 році загинули 6 моряків, 32 отримали поранення. В заручники потрапили 585 осіб. Захоплено 28 суден.