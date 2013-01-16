17 грудня на всій території України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом

17 січня майже на всій території України очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень у південній та центральній частинах помірні опади.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі, додавши, що лише у східних областях і Приазов'ї вночі без опадів.

В Україні місцями туман; на дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на заході на північний, 5-10 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 0-5° тепла, на заході, а вночі і в східних областях 0-5° морозу, в Криму та південних областях вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київській області хмарно, невеликі опади, переважно дощ; туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області впродовж доби 0-5° тепла; у Києві впродовж доби 1-3° тепла.