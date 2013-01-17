Підприємства транспорту України в 2012 році скоротили вантажоперевезення майже на 5% - до 772,8 млн тонн

Підприємства транспорту України за підсумками 2012 року перевезли 772,8 млн тонн вантажів – на 4,9% менше, ніж у 2011 році.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажообіг транспорту в 2012 році скоротився на 7,6% – до 394,648 млрд т/км.

Перевезення вантажів на залізничному транспорті за 2012 рік скоротилося на 2,5% порівняно з 2011 роком – до 457,5 млн тонн. Вантажообіг залізничного транспорту в 2012 році становив 237,275 млрд т/км – 97,3% від рівня 2011 року.

Автотранспортні підприємства в 2012 році перевезли 179 млн тонн вантажів – на 0,1% більше, ніж роком раніше. Вантажообіг автомобільного транспорту зріс на 1,8% – до 39,194 млрд т/км.

Трубопровідний транспорт України скоротив транспортування вантажів на 17,1% – до 128,4 млн. тонн. Зокрема, перекачування аміаку зросло на 2,2%, перекачування газу скоротилося на 14,6%, нафти – на 31,7%. Транзит газу скоротився на 19,1%, нафти – на 18,1%, аміаку – на 1,8%.

Вантажообіг трубопровідного транспорту знизився на 17,8% – до 112,505 млрд т/км.

Авіаційні підприємства України в 2012 році перевезли 100 тис. тонн вантажів – на 24,7% більше, ніж у 2011 році. Вантажообіг авіаційного транспорту скоротився на 5,7% – до 349,5 млн т/км.

Підприємства водного транспорту знизили перевезення вантажів на 21,4% – до 7,8 млн тонн. Вантажообіг водного транспорту України скоротився на 27,7% порівняно з 2011 роком – до 5,325 млрд т/км.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році підприємства транспорту України перевезли 811,7 млн тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р. Вантажообіг транспорту в січні-грудні 2011 року зріс на 5,7% – до 426,4 млрд т/км.