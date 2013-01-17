Авіатранспорт України в 2012 збільшив транспортування вантажів на 25%, перевезення пасажирів – на 8%

Перевезення вантажів авіаційним транспортом України за підсумками 2012 року зросли на 24,7% порівняно з 2011 роком – до 0,1 млн тонн.

Як повідомляє Державна служба статистики України, вантажообіг авіаційного транспорту в 2012 році скоротився на 5,7% – до 349,5 млн т/км.

Також Держстат повідомляє, що авіаційні пасажирські перевезення в 2012 році зросли на 8% – до 8,1 млн пасажирів.

Пасажирооборот авіатранспорту зріс на 4,6% – до 14,406 млрд пас./км.

Довідка УНІАН. Авіатранспорт України в 2011 році збільшив транспортування вантажів на 3% – до 0,1 млн тонн. Пасажирські авіаційні перевезення в 2011 році зросли на 22,7% – до 7,5 млн пасажирів.