Підприємства транспорту в 2012р. скоротили пасажирські перевезення на 2,4% – до 6,8 млрд осіб

Підприємства транспорту України за підсумками 2012 року перевезли понад 6,812 млрд пасажирів – на 2,4% менше, ніж у 2011 році.

Як повідомляє Державна служба статистики, пасажирооборот транспорту в 2012 році становив майже 132,48 млрд пас./км — на 1,2% менше від рівня 2011 року.

Перевезення пасажирів на залізничному транспорті з урахуванням перевезень міською електричкою у 2012 році збереглися на рівні 429,6 млн пасажирів. Пасажирооборот залізничного транспорту в 2012 році становив 49,444 млрд пас./км – на 2,3% менше, ніж роком раніше.

Відправлення пасажирів міською електричкою збільшилося в 3,9 рази.

Відправлення пасажирів на Придніпровській залізниці (ПЗ) збільшилося на 0,4%, на Південній залізниці (ПЗ) – скоротилася на 1,1%, на Донецькій залізниці (ДЗ) – на 1,3%, на Львівській залізниці (ЛЗ) – на 1,9%, на Одеській залізниці (ОЗ) – на 1,9%, на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) – на 3,9%.

Автотранспортні підприємства у 2012 році скоротили перевезення пасажирів на 4,5% порівняно з 2011 роком – до майже 3,449 млрд пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом приватних осіб-підприємців скоротилися на 8,4%.

Пасажирооборот автотранспорту у 2012 році скоротився на 2,2% порівняно з 2011 роком — до 50,369 млрд пас./км.

Авіаційні підприємства України у 2012 році перевезли 8,1 млн пасажирів – на 8% більше, ніж роком раніше. Пасажирооборот авіатранспорту в 2012 році збільшився на 4,6% порівняно з 2011 роком — до 14,406 млрд пас./км.

Підприємства водного транспорту за підсумками 2012 року понизили перевезення пасажирів на 17,2% – до 6,6 млн пасажирів, пасажирооборот водного транспорту скоротився на 7,2% - до 85,1 млрд пас./км.

Перевезення пасажирів міським електротранспортом за підсумками 2012 року становили 2,9 млрд пасажирів — на 0,1% менше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Транспортні підприємства України у 2011 році збільшили перевезення пасажирів на 1,9% порівняно з 2010 роком – до 6,973 млрд осіб, пасажирооборот збільшився на 3,3% – до 134,3 млрд пас./км.