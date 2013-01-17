Білоруська залізниця скасувала знижки для батьків з дітьми і груп школярів через збитковість пасажироперевезень

Мінськ. Білоруська залізниця внесла зміни в правила перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЗ, основні зміни передбачені постановою Мінтрансу (№ 49 від 25 жовтня 2012 р.), а також постановою Мінекономіки (№ 90 від 26 жовтня 2012 р.).

Так, у новій постанові не передбачені знижки для батьків з дітьми, а також для організованих груп учнів, які раніше надавалися при проїзді територією Білорусі в період з 1 жовтня по 30 квітня.

«Це пов'язано зі збитковістю перевезень пасажирів у межах території Білорусі», - пояснили в прес-службі БЗ.

Крім цього, у всіх поїздах усередині країни заборонено курити, змінився термін дії разових проїзних квитків на електрички, а вартість місячних абонементів підвищилася.

Залізничники визначили порядок користування електронними проїзними, а також їх оформлення і повернення. Зокрема, гроші за електронними проїзними повертатимуть у квитковій касі відповідно до нормативних актів правил повернення при пред'явленні проїзного документа, оформленого на бланку суворої звітності.

Також законодавці визначилися із формою продажу квитків на міські лінії. Оформити їх можна буде тільки в квиткових касах, які розташовані за маршрутом прямування цих поїздів. З'явився новий вид абонементного квитка «міські лінії», який видається на декаду, місяць, два місяці, на строк до одного року.

«Велосипеди та домашніх тварин перевозити тепер слід в спеціальних місцях, позначених піктограмами», - відзначили у БЗ.