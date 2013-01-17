Розмір пенсійного збору при купівлі-продажу або обміні автомобіля диференційований

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови від 1998 року і встановив три розміри ставок збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі-продажу або обміні автомобіля, замість одного. Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою, розміри ставок пенсійного збору залежать від вартості легкового автомобіля, вказаної в договорі купівлі-продажу, довідки-рахунка торгових операцій, договору обміну, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля або інших документів, які підтверджують вартість автомобіля.

Зокрема, ставка в 3% встановлюється для випадків, коли вартість автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року.

Ставка в 4% встановлюється для випадків, коли вартість автомобіля становить від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму.

Ставка 5% встановлюється, якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму.

До того ж, згідно з постановою, суми збору сплачуються на бюджетні рахунки, відкриті в управліннях Держказначейства, за місцем проведення початкової державної реєстрації автомобіля в Україні і зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Раніше розмір пенсійного збору становив 3% незалежно від вартості автомобіля, а суми сплачених зборів акумулювалися в спеціальному фонді державного бюджету.