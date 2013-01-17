Янукович поквапив Азарова з реформуванням портів - "де у світі є державні порти?"

Президент України Віктор Янукович вважає, що уряд має змінити підхід до розвитку українських водних портів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ.

«Я хотів би, щоб ми подумали, врешті-решт, щодо портів, адже такий підхід, який був у минулому до портів, він не задовольняє сьогодні ні нас, ні наших партнерів, які користуються цими послугами. Порти потрібно розвивати, потрібно бачити, де ми братимемо інвестиційний ресурс», - відзначив В.Янукович, звернувши особливу увагу на це питання прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Він наголосив, що для розвитку портів необхідно використовувати світовий досвід.

«У деяких випадках, безумовно, держава повинна дивитися, як кажуть, за великим рахунком. Там, де є стратегічні питання і великі порти, нам треба планувати і, взагалі, нам потрібно використовувати загальносвітовий досвід. Подивіться, де в світі є державні порти?», - сказав В.Янукович.

В.Янукович наголосив, що необхідно провести серйозні роботи із залучення великих інвестицій для розвитку портів.

«Давайте ми шукатимемо інвестиції в Україні для збільшення товарообігу, вантажопотоків. Це головне. Якщо у нас будуть створені мотивації, якщо ми залучатимемо до розвитку інфраструктури відомі світового рівня компанії, які займаються цими напрямами, ми отримаємо результат. Упевнений в цьому», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про морські порти», який визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах, опублікований 27 червня 2012 (Верховна Рада прийняла його 17 травня 2012, а Президент підписав 8 червня).

Закон частково набув чинності в червні 2012 року, повністю набуває чинності в червні 2013 року.

Ст. 25 закону визначені особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об'єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств і акції публічних акціонерних товариств, акції, які належать державі в статутному капіталі господарських товариств. Цією статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств і 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів строком до 49 років, земельних ділянок строком до 49 років, на яких розташовані причали, і єдиних майнових комплексів.

Щодо положень ст. 25 закону в сесійному залі парламенту точилась дискусія, деякі депутати відзначали, що цією статтею, по суті, підміняються закони, які стосуються приватизації.

Закон не розповсюджується на річкові порти, морські рибні порти, пункти базування Військово-морських сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, які відповідно до міжнародних договорів України тимчасово перебувають на території України.