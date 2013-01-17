Президент про ситуацію з «Укрзалізницею» - профспілки "не відчувають, куди рухається галузь"

Президент України Віктор Янукович закликав міністра транспорту Володимира Козака, у підпорядкуванні якого перебуває Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця»), пояснити профспілкам і трудовому колективу майбутній план реформування «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Комітету з економічних реформ у четвер.

«Вони (профспілки – УНІАН) не відчувають, куди рухається галузь», - наголосив В.Янукович.

Глава держави також запитав, чому у своєму виступі на засіданні комітету міністр нічого не сказав про авіаперевезення. У відповідь В.Козак заявив, що нині розробляється ціла низка заходів щодо відкритого доступу зарубіжних компаній на вітчизняний ринок авіаперевезень.

Також В.Козак під ча свиступу на засіданні Комітету з економічних реформ розповів про плани міністерства на 2013 рік, серед яких - ухвалення закону про залізничний транспорт, затвердження статуту «Укрзалізниці», розробка тарифів на перевезення. Окремим завданням міністерства зазначається пошук інвестицій для оновлення рухомого складу.

Крім того, міністр транспорту розповів про плани електрифікації окремих ділянок доріг, а також зазначив, що актуальним для галузі залишається питання ухвалення закону про автомобільний транспорт.

Нагадаємо, питання реформування та акціонування «Укрзалізниці» перебуває на стадії законодавчого оформлення процесу.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України вимагає від уряду вже у 2013 році виділити кошти на оновлення пасажирського рухомого складу, а також переглянути тарифи на залізничні перевезення.

На засіданні 9 січня 2013 року президія Ради профспілки затвердила «Вимоги до Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки залізничного транспорту і вирішення соціальних проблем у галузі».

Як повідомляв УНІАН, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ, В.Янукович відзначив низький рівень реалізації реформ в Україні. Він назвав саботажем невиконання запланованих реформ і наголосив, що уряд, а також виконавці на місцях повинні робити все для поліпшення життя людей, і “не потрібно шукати приводу, який заважає поганим танцюристам”. В.Янукович зазначив, що має великі сподівання щодо нових міністрів, а також інших посадовців, “хто прийшов з новою хвилею цього року”, стосовно прискорення темпів здійснення реформ в Україні.