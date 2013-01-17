Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) спростовує інформацію ЗМІ про зміни в структурі власності компанії.

«Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» глибоко обурена поширенням у засобах масової інформації інсинуацій, пліток і відвертої брехні про зміни в структурі власності МАУ та інші події, які нібито відбуваються в авіакомпанії», - йдеться в повідомленні МАУ, переданому в УНІАН.

МАУ заявляє, що «численні публікації, які з'явилися останнім часом у ЗМІ, містять значну частку вигадки і відверто помилкової інформації про авіакомпанію МАУ, її структуру власності, зміну цієї структури та інші події, які нібито відбуваються в МАУ».

«Ніхто з топ-менеджерів МАУ не надавав засобам масової інформації жодних фактів або коментарів, які давали б підстави робити такі висновки про зміни, що відбуваються в авіакомпанії, і подавати події в такому спотвореному вигляді», - йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією авіакомпанії, власниками МАУ є приватні компанії, відомості про яких доступні в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку – «Кепітел інвестмент проджект» і «Онтобет промоушнз лімітед».

Склад наглядової ради, у зв'язку з прийняттям нової редакції статуту ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», скорочено до 4-х осіб.

«Жодних інших змін у складі наглядової ради не відбулося», - заявляє МАУ.

Авіакомпанія зазначає, що «керівництво МАУ залишається стабільним».

«Прихід до управління компанією нових менеджерів зумовлений природним динамічним розвитком організації і жодним чином не пов'язаний з якимись іншими обставинами, окрім посилення керівної команди у зв'язку із змінюваною ситуацією на авіаційному ринку», - заявляє авіаперевізник.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) спростувала інформацію, що з'явилася в пресі, що група «Приват» або афільовані з нею структури увійшли до складу акціонерів МАУ. 31 грудня 2012 року акціонери Приватного акціонерного товариства «Міжнародні Авіалінії України» у зв'язку із скороченням кількісного складу наглядової ради припинили повноваження члена наглядової ради Михайла Табачника, який, за інформацією ЗМІ, є рідним братом міністра освіти Дмитра Табачника.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована 1992 року. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Флот МАУ складається з 21 середньомагістрального літака Boeing-737. Авіакомпанія сполучає Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш як 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).