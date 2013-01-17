"АероСвіт" 10-16 січня забезпечив перевезення 2,5 тис. пасажирів з пунктів, де польоти призупинені

Авіакомпанія «АероСвіт» з 10 по 16 січня 2013 року організувала для вивезення пасажирів 34 додаткових рейса (OW), якими було перевезено 2,5 тисячі пасажирів до/з Праги, Тбілісі, Астани, Баку, Софії, Ларнаки, Єревану, Калінінграда і Мінська.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії «АероСвіт», рейси виконувалися авіакомпаніями "АероСвіт", "Роза вітрів" і "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

На даний час "АероСвіт" продовжить виконання власних регулярних польотів до Нью-Йорка, Бангкока, Пекіна, Ташкента, Дніпропетровська та Івано-Франківська, а також до 23 січня – до Хошиміну і Гоа.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія розпочала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.