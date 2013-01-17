МВС нагадує про спрощення реєстраційно-екзаменаційних операцій для власників авто

З 1 січня 2013 року українцям не потрібно складати іспити для відновлення втраченого водійського посвідчення.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це поінформував заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь.

Він також нагадав, що також водіям не потрібно проводити обов'язкове експертне дослідження транспортних засобів під час реєстрації або перереєстрації.

“Тепер не потрібно проводити оцінку вартості транспортних засобів під час їх реєстрації, як і не обов'язково пред'являти транспортний засіб при перереєстрації у зв'язку зі зміною місця проживання власника або при відновленні втрачених чи зіпсованих документів”, - зазначив С.Лекарь.

Заступник міністра внутрішніх справ України підкреслив, що спрощено також процедуру отримання послуг. За його словами, будь-який громадянин, незалежно від його місця проживання, або місця реєстрації його транспортного засобу, зможе отримати необхідні послуги в одному з 269 реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції України, які працюють за принципом «єдиного вікна».

“Крім того, МВС постійно працює над тим, щоб підвищити якість своїх послуг”, - додав С.Лекарь.

За його словами, на сьогодні “у вигляді експерименту вже почали роботу «Сервісні центри надання послуг».

“Тепер на їх базі можна буде одночасно отримати послуги, що надаються декількома міліцейськими підрозділами: довідки, дозволи тощо”, - сказав він.