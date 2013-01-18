Депутат Віктор Янукович - молодший син Президента - очолив Автомобільну федерацію України

Народний депутат України від Партії регіонів Віктор Янукович, молодший син Президента України, очолив міжнародну громадську організацію Автомобільна федерація України.

Про це повідомляється на сайті Федерації.

Зокрема, АФУ повідомляє, що її президент Богдан Новицький припинив виконання своїх обов'язків у зв'язку зі звільненням з посади.

Виконання обов'язків президента Автомобільної федерації України покладено на першого віце-президента Федерації В.Януковича.