Реформування залізничної галузі пройде без приватизації - Козак

Реформування залізничної галузі проходитиме без приватизації залізниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 18 січня на зустрічі з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників у Міністерстві інфраструктури повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«Різні політичні сили інформують суспільство про так звану приватизацію залізниць, про реформування, яке призведе до скорочення залізничників і зменшення соціальних гарантій. Я хочу запевнити, що цього немає й не буде ніколи», - сказав він.

Міністр зазначив, що під час переговорів з профспілками, що тривають з кінця жовтня 2012 року, «80% питань, які було поставлено, вирішили, а решту питань буде вирішено найближчим часом».

«Вони перебувають у компетенції «Укрзалізниці» Міністерства інфраструктури, а ті питання, які залежатимуть від допомоги Кабміну, будуть мною поставлені в Кабінеті Міністрів. І я впевнений, їх також буде вирішено», - сказав В.Козак.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомила про завершення роботи над підготовкою проекту постанови уряду про створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування з урахуванням зауважень міністерств і відомств.

За інформацією «Укрзалізниці», реформа залізничного транспорту України триватиме 7 років і буде повністю завершена до 2019 року.

У листопаді 2012 року екс-голова Фонду держмайна України Олександр Бондар заявив, що припускає часткову приватизацію «Укрзалізниці» після реструктуризації.