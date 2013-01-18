Профспілка залізничників сподівається на продовження діалогу з Кабміном і транспортними профспілками

Профспілка залізничників і транспортних будівельників сподівається на продовження діалогу з Кабміном і транспортними профспілками щодо питання дотримання вимог законодавства про захист прав залізничників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі 18 січня в Міністерстві інфраструктури повідомив голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим Ткачов.

«Ми вирішили близько 80% питань, але продовжуємо діалог. Ми розуміємо, що багато питань залежать не від «Укрзалізниці»: потрібні кошти, гроші, розуміння Кабміну. Ми будемо обговорювати з міністром інфраструктури вимоги до Кабінету Міністрів, у нього права такі є», - сказав він.

В.Ткачов повідомив, що Профспілка залізничників і транспортних будівельників підготувала вимоги з 14 пунктів до «Укрзалізниці», а також, звернення до Кабінету Міністрів, що має 8 пунктів.

В.Ткачов повідомив, що Профспілка залізничників і транспортних будівельників домовився з керівництвом «Укрзалізниці», зокрема, про створення спеціального управління з вирішення соціальних питань залізничників, а також про введення на всіх залізницях посади юриста щодо дотримання трудового законодавства.

Він також повідомив, що «домовилися про підвищення зарплати, вирішення соціальних питань, вдосконалення контрактної форми, закладається 1 млрд грн на вирішення соціальних питань галузі».

До того ж, за словами В.Ткачова, Профспілка залізничників і транспортних будівельників «категорично заперечує співпрацю з політичними партіями та організаціями».

«Якщо профспілка йде під гаслом політичної партії, то зрозуміло, що він захищає не інтереси членів профспілки», - сказав він.

За словами В.Ткачова, 24 січня в Міністерстві інфраструктури планується провести зустріч за участю представників інших транспортних профспілок, зокрема, двома профспілками моряків, двома профспілками автотранспортників і профспілкою авіаторів.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 9 січня 2013 президія Ради профспілки затвердила «Вимоги до Кабінету Міністрів України щодо державної підтримки залізничного транспорту і вирішення соціальних проблем у галузі». Президент України Віктор Янукович 17 січня закликав міністра транспорту Володимира Козака, у підпорядкуванні якого перебуває Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця»), пояснити профспілкам і трудовому колективу майбутній план реформування «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Станом на 31 грудня 2011 року загальна кількість членів профспілки становили 502,8 тис. осіб (зокрема і пенсіонерів), що становить 96,9% працюючих у галузі.

Зокрема, у профспілці налічується працюючих - 421,5 тис. (83,8% від загальної кількості); студентів та учнів - 41,6 тис. (8,3% від загальної кількості членів профспілки), непрацюючих пенсіонерів - 39,8 тис. (7,9% від загальної кількості), працюючих жінок - членів профспілки -176,7 тис. (41,9% від загальної кількості), працюючої молоді до 28 років - членів профспілки 75 тис. (17,8% від загальної кількості працюючих членів профспілки).