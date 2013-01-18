На Водохреще в Україні погодні умови ускладняться

На Водохреща, 19 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов: у західних, північних та Вінницькій областях випаде сніг та мокрий сніг, вночі на Прикарпатті та Вінниччині - місцями сильний, вдень на півночі - мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 4-9° морозу (на Закарпатті - 0-5° морозу), вдень - від 4° морозу до 1° тепла. На решті території - дощі, вночі подекуди з мокрим снігом, на Одещині та Миколаївщині - місцями сильні дощі (у східних областях, Приазов'ї та Криму невеликий дощ); температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 2-7° тепла, в Криму - вночі 3-8° тепла, вдень - 7-12°. Вночі та вранці у східній частині місцями тумани. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця.

Вітер північно-східний (на південному сході південно-східний), 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області характер погоди зміниться: вночі випадатиме сніг, вдень - мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-9° морозу, вдень - від 4° морозу до 1° тепла.

У м. Києві вночі випадатиме сніг, вдень - мокрий сніг з дощем, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-7° морозу, вдень - 0-2° морозу.