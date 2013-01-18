Авіаперевезення Азарова і Арбузова в 2013 році коштуватимуть казні 17 млн грн

Кабінет Міністрів перерахує державному авіаційному підприємству «Україна» 17 млн грн за авіаперевезення прем'єр-міністра і першого віце-прем'єр-міністра України в 2013 році.

Про це сказано на офіційному сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, орієнтовно планується здійснення 17 рейсів.

Компанія «Україна» стала переможцем тендеру за процедурою закупівлі в одного учасника.

Кінцевий термін укладення договору не уточнюється.

Довідка УНІАН. Державне авіаційне підприємство «Україна» було створено на виконання указу Президента України від 15 липня 1997 року № 644 «Про Державне авіаційне підприємство «Україна».

Відповідно до указу Президента України від 23 лютого 2000 року № 278 підприємство «Україна» безпосередньо підпорядковане Державному управлінню справами.

Із вересня 2008 року підприємство очолює генеральний директор М.Нікитенко

Основним видом діяльності підприємства «Україна» є - організація, забезпечення і виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадовців і офіційних делегацій України та інших держав у межах України та за її межами.

Підприємство не виконує регулярні авіаперевезення, а виключно рейси за замовленням (чартерні).