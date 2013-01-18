Чистий прибуток корпорації Intel у 2012 році знизився на 15% - до 11 млрд дол.

Чистий прибуток світового лідера з розробки інноваційних рішень для обчислювальної техніки корпорації Intel (США) знизився у 2012 році порівняно із 2011 роком на 15% і становив 11 млрд дол. (за системою GAAP).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації Intel.

Виручка за звітний період становила 53,3 млрд дол., що на 1,2% менше, ніж у 2011 році, прибуток на акцію знизився на 11% і становив 2,13 дол. Операційний прибуток корпорації Intel за звітний період знизився на 16% і становив 14,6 млрд дол.

У результаті операцій корпорація сформувала дохід близько 18,9 млрд дол. готівкою, виплатила дивіденди у розмірі 4,4 млрд дол. і витратила 4,8 млрд дол. на викуп 191 млн своїх акцій.

У IV кварталі 2012 року виручка Intel становила 13,5 млрд дол. (падіння порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 3%), операційний прибуток - 3,2 млрд дол. (падіння на 31%), чистий прибуток - 2,5 млрд дол. (падіння на 27%).

Довідка УНІАН. Intel - світовий лідер з розробки інноваційних рішень для обчислювальної техніки, зокрема процесорів для комп'ютерів. Чистий прибуток корпорації у 2011 році становив 12,9 млрд дол. (за системою GAAP), виручка - 54 млрд дол.

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