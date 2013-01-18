Південна залізниця у 2012 році отримала від місцевих органів влади менше 41% компенсацій за пільговий проїзд

У минулому році Південна залізниця (ПЗ) перевезла пільговиків на 65,2 млн грн, з них місцевими органами влади було компенсовано тільки 26,5 млн грн, тобто менше 41%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

За даними прес-служби, у 2012 році Південною залізницею в приміському сполученні перевезено 58 млн 970 тис пасажирів. Водночас витрати залізниці компенсувалися виручкою від продажу квитків тільки на 9%.

«Але навіть у разі повної компенсації вартості витрат перевезення пільгового контингенту приміські перевезення залишаються збитковими, тому що приміські пасажирські тарифи несуть соціальну спрямованість. Таким чином, для подальшого забезпечення перевезень у приміському сполученні на відповідному рівні, а це близько 340 приміських потягів на добу, індексація тарифів на 15% є економічно обґрунтованою і вимушеною. Фактично, на сьогодні приміські потяги - найдоступніший вид транспорту. Вартість проїзду в приміських потягах порівняно із автобусами і маршрутними таксі нижча у 3-4,5 раза. Наприклад: вартість проїзду в автомобільному транспорті сполученням Харків-Лозова (150 км) становить 45,00 грн, у приміському потязі - 10,00 (11,60 - після індексації) грн, Харків-Огульці (35 км) - відповідно 15,00 і 4,80 (5,80) грн, Куп'янськ-Тополі (45 км) - 20,00 і 5,00 (6,20) грн», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, згідно із законодавством України, Південна залізниця безвідмовно надає пільговий проїзд 26 категоріям громадян. Фактично це означає, що сім з десяти пасажирів приміських потягів Південної залізниці - пільговики. Вартість перевезення пільгового контингенту повинна компенсуватися за рахунок державного і місцевих бюджетів.