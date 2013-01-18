Пасажиропотік українських аеропортів за 2012 рік зріс на 13%

Пасажиропотік українських аеропортів за підсумками 2012 року збільшився на 13,2% порівняно з 2011 роком - до 14,1 млн пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у Державній авіаційній службі України (Державіаслужба).

За інформацією відомства, у 2012 році комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній обслуговували 24 вітчизняні аеропорти та аеродроми.

Водночас обробка пошти та вантажів в аеропортах України у 2012 році скоротилася на 4,7% - до 45 тис. тонн.

98% пасажирських авіаперевезень забезпечили 8 основних аеропортів, у тому числі Міжнародний аеропорт «Бориспіль», «Дніпропетровськ», «Донецьк», «Київ» (Жуляни), «Львів», «Одеса», «Сімферополь» і «Харків».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України, перевезення вантажів авіаційним транспортом України за підсумками 2012 року зросли на 24,7% порівняно з 2011 роком - до 0,1 млн тонн. Авіаційні пасажирські перевезення у 2012 році зросли на 8% - до 8,1 млн пасажирів.