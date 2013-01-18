Харківський аеропорт сьогодні працював з перебоями через погодні умови

Харківський аеропорт сьогодні зранку працював з перебоями через несприятливі для польотів погодні умови.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заступник генерального директора аеропорту «Харків» Віталій Недашковський, коментуючи затримки кількох внутрішніх та міжнародних рейсів, зокрема, невчасний приліт літака з київського аеропорту «Бориспіль».

За його словами, сьогодні вночі та вранці над Харковом нависав дуже густий туман, потім пішов мокрий сніг і дощ, що й ускладнило роботу аеропорту. «Зранку спостерігалося сильне обледеніння на аеродромі, замерзала злітно-посадкова смуга, літак з Борисполя, зокрема, змушений був повернутися в Київ», - сказав В.Недашковський.

Саме несприятливі метеорологічні умови, наголосив він, і «спричинили перебої в роботі аеропорту».

За словами В.Недашковського, робота аеропорту опівдні нормалізувалася. Літаки на Дубай, Відень і Стамбул, зокрема (рейси 13.25, 14.35, 16 25, відбулися о 14.52, 15.45 та о 16.30 відповідно - УНІАН), з урахуванням погодних умов, сказав він, вилетіли «без суттєвих запізнень».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Харків» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 62% порівняно з 2011 роком - до 501,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Реконструкцію Міжнародного аеропорту «Харків» у рамках підготовки інфраструктури Харкова до проведення фінальних ігор чемпіонату Європи з футболу 2012 року здійснювала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій Ярославського у проект становила 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). З державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі, виділено 191,3 млн дол.

Реконструкція аеропорту почалася у квітні 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.