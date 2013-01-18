«Бориспіль» попереджає про загрози через звалища і місця скупчення птахів поблизу аеродрому

Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» заявляє про орнітологічні загрози для безпеки польотів через звалища й місця скупчення птахів поблизу аеродрому.

«Орнітологічна служба аеропорту працює з особливими навантаженнями через надмірне скупчення птахів на звалищах, розташованих на територіях, прилеглих до аеродромного комплексу», - йдеться в повідомленні аеропорту, переданому агентству УНІАН.

За останні три роки в аеропорту «Бориспіль» при проведенні більш ніж 300 тис. злітно-посадочних операцій зафіксовано 15 підтверджених зіткнень повітряних суден із птахами, тобто 1 зіткнення з птахами на 33,101 злітно-посадочну операцію.

У «Борисполі» зазначають, що за останні 2 роки аеропорт 8 разів звертався до компетентних державних органів із проханням ліквідувати функціонуючі й закриті звалища на відстані 15 кілометрів від території аеродрому.

Зокрема, "Бориспіль" підтримує позов Бориспільської міжрайонної прокуратури Київської області про припинення роботи полігону твердих побутових відходів ТОВ "Еко-Сервіс", розташованого на відстані близько 2-х км від злітно-посадочної смуги аеропорту.

Аеропорт запропонував створити робочу групу з представників районної адміністрації та представників "Борисполя" для визначення місцерозташування нового полігону для твердих побутових відходів за межами 15 км зони навколо аеропорту, а також пропонує розглянути доцільність і можливість будівництва сміттєспалювального заводу.

Орнітологічну службу було створено в аеропорту «Бориспіль» більше 10 років тому. В аеропорту використовуються піротехнічні засоби, механічні, біоакустичні прилади.

Зокрема, два роки тому аеропорт придбав біоакустичну систему відлякування птахів Ultima. Система встановлюється на автомобіль, що пересувається по льотному полю, й фіксує всі види птахів, які зустрічаються на шляху. До неї автоматично заносяться дані про те, скільки, де, коли, в якому напрямку летіли птахи. Управління системою ведеться з планшетного комп'ютера, встановленого на автомобілі, потім дані заносяться до основної бази. Така система є унікальною й суттєво допомагає фахівцям аеропорту у вирішенні основної задачі - забезпечення безпеки польотів.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.