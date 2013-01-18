ДАІ рекомендує водіям утриматися від поїздок 19-20 січня

Державтоінспекція України рекомендує водіям впродовж 19-20 січня утриматися від поїздок на власному транспорті у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, за прогнозом Гідрометцентру України, в наступні дві доби на території України ускладнення погодних умов, зокрема, очікується дощ, сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

«ДАІ рекомендує водіям під час ускладнення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом", - йдеться в повідомленні.

Державтоінспекція закликає водіїв до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Під час сильних опадів необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки), з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.