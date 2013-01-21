Sony презентувала найтонший десятидюймовий планшет

Компанія Sony представила планшет Xperia Tablet Z з діагоналлю екрана 10,1 дюйма. Пристрій працює під керуванням Android 4.1.

Xperia Tablet Z став одним із найтонших десятидюймових планшетів - 6,9 міліметра. Для порівняння, товщина Toshiba Excite 10 LE становить 7,7 міліметра, Asus Transformer Prime TF201 - 8,3 міліметра, Samsung Galaxy Tab 10.1 - 8,6 міліметра, а iPad четвертого покоління - 9,4 міліметра, передає Lenta.ru із посиланням на Engadget.

У планшеті Sony задіяно чотирьохядерний процесор Qualcomm з тактовою частотою півтора гігагерца на ядро. В апарата 32 гігабайти внутрішньої (плюс роз'єм для карт пам'яті) і два гігабайти оперативної пам'яті. Виходити в інтернет власники планшета зможуть через Wi-Fi або стільникові мережі, в тому числі і LTE.

Новий апарат став другим планшетом у лінійці Xperia. Першим був Xperia Tablet S, який Sony показала в серпні 2012 року на виставці IFA. Апарати Tablet S і Tablet P, анонсовані у 2011 році, не мають слова "Xperia" у назві.