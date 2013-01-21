У Росії створять державну систему виявлення комп'ютерних атак на інформресурси

Москва. ФСБ Росії створить державну систему виявлення, запобігання і ліквідації наслідків комп'ютерних атак на інформаційні ресурси РФ.

Про це йдеться в указі Президента Росії Володимира Путіна, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Покласти на ФСБ РФ повноваження зі створення державної системи виявлення, запобіганняння і ліквідації наслідків комп'ютерних атак на інформаційні ресурси РФ – інформаційні системи та інформаційно-телекомунікаційні мережі, що розташовані на території РФ і в дипломатичних представництвах й консульських установах РФ за кордоном», - говориться в указі.

Основними завданнями такої системи визначено: прогнозування ситуації в галузі забезпечення інформбезпеки РФ, а також встановлення причин інцидентів, пов'язаних із функціонуванням інформресурсів РФ.

ФСБ доручено розробити методику виявлення комп'ютерних атак, визначити порядок обміну інформацією між федеральними органами влади з цієї тематики.