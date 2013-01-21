«Укрзалізниця» створить управління з соціальних питань залізничників

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує в 2013 році створити спеціальне управління з вирішення соціальних питань залізничників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Управління займатиметься питаннями, що стосуються дотримання трудового законодавства, заробітної плати, організації оздоровлення працівників галузі, утримання лікувальних і оздоровчих установ.

Також керівництво «Укрзалізниці» і Профспілки залізничників і транспортних будівельників України домовилися, що на всіх залізницях буде введено посади юристів, які займатимуться суто питаннями дотримання трудового законодавства.

Нагадаємо, 18 січня в Міністерстві інфраструктури України міністр інфраструктури Володимир Козак зустрівся з головою профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадимом Ткачовим і першим заступником генерального директора «Укрзалізниці» Сергієм Болоболіним. Під час зустрічі були обговорені проблемні питання залізничної галузі й організація співпраці та взаємодії уряду з профспілками залізничників і транспортних будівельників при реформуванні.

Довідка УНІАН. Профспілка залізничників і транспортних будівельників України об'єднує близько 400 тис. залізничників.

Ця профспілка відповідає критеріям, закладеним у Законі «Про соціальний діалог в Україні», і має право брати участь у колективних переговорах з укладення Генеральної і галузевих угод, а також делегувати представників до органів соціального діалогу і фондів соціального страхування.