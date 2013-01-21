Білоруська залізниця у 2012 році збільшила перевезення вантажів контейнерними поїздами на 16,6%

Мінськ. Білоруська залізниця (БЗ) в 2012 році збільшила обсяг перевезень вантажів контейнерними поїздами на 16,6% порівняно з 2011 роком - до 261 тис. контейнерів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЗ.

«Білоруською залізницею в минулому році всіма контейнерними поїздами було перевезено 261 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті (ДФЕ), ​​що перевищило рівень 2011 року на 16,6%», - сказано в повідомленні.

Крім того, у 2012 році на БЗ запущено два нові проекти з перевезення вантажів контейнерними поїздами - по білоруській магістралі почав курсувати контейнерний поїзд за маршрутом Гінген (Німеччина) - Брест - Москва - Гінген і контейнерний поїзд з комплектуючими для складання автомобілів Ford за маршрутом Тересполь (Польща) - Брест - Єлабуга (Росія) - Тересполь.

Довідка УНІАН. Наразі по БЗ регулярно курсують 11 контейнерних поїздів. Серед них поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» - спільний проект залізниць Литви, України і Білорусі, стивідорних компаній і портів Клайпеди, Іллічівська та Одеси.