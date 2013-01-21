УЗ в 2013 році збільшить витрати на соцгарантії працівників залізниць майже до 1 млрд грн

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") спрямує у 2013 році на реалізацію і збереження низки пільг і соціальних гарантій для працівників та пенсіонерів залізниць 952,9 млн грн - на 10% більше, ніж у 2012 році.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», такі витрати закладені в проекті зведеного фінансового плану на 2013 рік згідно з нормами Галузевої угоди.

Зокрема, на утримання об'єктів соціальної інфраструктури планується витратити 136,4 млн грн - на 8,1% більше, ніж у 2012 році, на житлове господарство - 38,4 млн грн (більше на 19,9%), на утримання установ оздоровчого і спортивно-культурного характеру - 48 млн грн (більше на 11,8%), утримання гуртожитків - 16 млн грн (на 18,9% більше).

Крім того, фінансова допомога галузевим медичним та освітнім установам збільшиться на 16,6% - до 97,3 млн грн, матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам зросте на 9,3% - до майже 184 млн грн, відшкодування пільгових пенсій збільшиться на 16,4% - до 39 млн грн, на утримання медичного обладнання буде спрямовано 19 млн грн (більше на 1,3%), витрати на навчання і лікування залізничників зростуть на 5% - до майже 18 млн грн

Довідка УНІАН. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов'язкові для врахування під час укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.

Чисельність працівників залізничного транспорту, включаючи державні підприємства, підпорядковані «Укрзалізниці», становить близько 350 тис. осіб.